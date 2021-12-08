Мишустин выделил 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Деньги выделили на повышение зарплаты бюджетников в регионах Фото:

Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин попросил министра труда Антона Котякова взять исполнение этого поручения под личный контроль. Он призвал следить за тем, чтобы в каждом регионе РФ средства дошли до тех, кому они положены.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца этого года обеспечить выделение дополнительных средств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы. Зарплаты повысят педагогам, в том числе занятым в дошкольных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций культуры, научным сотрудникам, врачам и другим медработникам, соцработникам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — сообщается на сайте правительства РФ. Мишустин попросил министра труда Антона Котякова взять исполнение этого поручения под личный контроль. Он призвал следить за тем, чтобы в каждом регионе РФ средства дошли до тех, кому они положены. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца этого года обеспечить выделение дополнительных средств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы. Зарплаты повысят педагогам, в том числе занятым в дошкольных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций культуры, научным сотрудникам, врачам и другим медработникам, соцработникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...