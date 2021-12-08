Мишустин выделил 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Деньги выделили на повышение зарплаты бюджетников в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин попросил министра труда Антона Котякова взять исполнение этого поручения под личный контроль. Он призвал следить за тем, чтобы в каждом регионе РФ средства дошли до тех, кому они положены.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца этого года обеспечить выделение дополнительных средств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы. Зарплаты повысят педагогам, в том числе занятым в дошкольных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций культуры, научным сотрудникам, врачам и другим медработникам, соцработникам.