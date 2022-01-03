В Москве закрыли подпольную типографию для антиваксеров

04 января 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Организация занималась продажей фальшивых ПЦР-тестов и медотводов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Москве силовые структуры обнаружили организацию, занимающуюся распространением поддельных ПЦР-тестов и медотводов. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24». «Столичные полицейские ликвидировали подпольную типографию „чумных докторов“. Подозреваемые торговали подделками через мессенджеры. Бумаги передавали покупателям исключительно курьеры», — сообщается в программе «Вести. Дежурная часть». Отмечается, что в ходе обыска сотрудники полиции изъяли более 20 печатей и штампов лечебных учреждений, десятки медицинских справок и заключений. Также были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, через которые подозреваемый связывались с клиентами. Это значит, что в распоряжении полиции может оказаться список всех заказчиков фальшивых документов, сообщили в эфире телепередачи. Во главе организации оказались две женщины, не имеющие отношения к сфере медицины, информирует телеканал. Отмечается, что у подозреваемых есть ряд судимостей за мошенничества. Ранее в Москве возбудили около 80 уголовных дел по факту использования поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это число — общее количество случаев с начала пандемии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве силовые структуры обнаружили организацию, занимающуюся распространением поддельных ПЦР-тестов и медотводов. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24». «Столичные полицейские ликвидировали подпольную типографию „чумных докторов“. Подозреваемые торговали подделками через мессенджеры. Бумаги передавали покупателям исключительно курьеры», — сообщается в программе «Вести. Дежурная часть». Отмечается, что в ходе обыска сотрудники полиции изъяли более 20 печатей и штампов лечебных учреждений, десятки медицинских справок и заключений. Также были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, через которые подозреваемый связывались с клиентами. Это значит, что в распоряжении полиции может оказаться список всех заказчиков фальшивых документов, сообщили в эфире телепередачи. Во главе организации оказались две женщины, не имеющие отношения к сфере медицины, информирует телеканал. Отмечается, что у подозреваемых есть ряд судимостей за мошенничества. Ранее в Москве возбудили около 80 уголовных дел по факту использования поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это число — общее количество случаев с начала пандемии.