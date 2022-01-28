Вирусолог спрогнозировал длительность пришедшей пятой волны COVID

29 января 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

По мнению Нетесова, пятая волна продлится месяца «два-три-четыре» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пятая волна коронавируса может затянуться на месяца «два-три-четыре». Своим мнением поделился вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. «Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60%», — сказал эксперт в беседе с РИА «Новсости». Он считает, что темпы вакцинации в России недостаточные. По прогнозу заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, рост заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад ближе к концу февраля. Он предположил, что уже к 1 февраля 2022 года количество заболевших за сутки может достигнуть 85 тысяч человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятая волна коронавируса может затянуться на месяца «два-три-четыре». Своим мнением поделился вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. «Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60%», — сказал эксперт в беседе с РИА «Новсости». Он считает, что темпы вакцинации в России недостаточные. По прогнозу заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, рост заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад ближе к концу февраля. Он предположил, что уже к 1 февраля 2022 года количество заболевших за сутки может достигнуть 85 тысяч человек.