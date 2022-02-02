Попова заявила об истинной статистике по COVID

02 февраля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Попова: Россия все два года не допускает высоких цифр заболеваемости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россия проходит пандемию с ровными результатами, не допуская очень высоких цифр заболеваемости COVID-19. При этом статистика является истинной и учитывает всех больных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости. Я хочу сказать, что эти цифры абсолютно истинные, у нас советская система полицевого и персонального учета, и здесь ошибиться невозможно», — заявила Попова в интервью РИА «Новости». По словам Поповой, система учитывает граждан с клиническими проявлениями, а также бессимптомных носителей и носителей «клиники» без вируса. По ее словам, в России отмечается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Однако среди инфицированных в Москве около 40% не имеют симптомов, в целом по стране на бессимптомные формы приходится от 17 до 20%. Глава Роспотребнадзора утверждает, что система управления успешно борется с инфекцией. Даже до появления вакцины Россия в общем рейтинге стран по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения не поднималась выше 60-го места. Ранее глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях «Омикрона». По ее словам, в ходе мутаций вирус перестал проникать в легкие. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рано считать «Омикрон» последним штаммом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия проходит пандемию с ровными результатами, не допуская очень высоких цифр заболеваемости COVID-19. При этом статистика является истинной и учитывает всех больных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости. Я хочу сказать, что эти цифры абсолютно истинные, у нас советская система полицевого и персонального учета, и здесь ошибиться невозможно», — заявила Попова в интервью РИА «Новости». По словам Поповой, система учитывает граждан с клиническими проявлениями, а также бессимптомных носителей и носителей «клиники» без вируса. По ее словам, в России отмечается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Однако среди инфицированных в Москве около 40% не имеют симптомов, в целом по стране на бессимптомные формы приходится от 17 до 20%. Глава Роспотребнадзора утверждает, что система управления успешно борется с инфекцией. Даже до появления вакцины Россия в общем рейтинге стран по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения не поднималась выше 60-го места. Ранее глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях «Омикрона». По ее словам, в ходе мутаций вирус перестал проникать в легкие. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рано считать «Омикрон» последним штаммом.