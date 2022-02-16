У родителей истощенных младенцев в Москве отобрали восемь детей

Прокуратура Москвы провела допрос с обвиняемыми Фото: Анна Майорова © URA.RU

У родителей истощенных близнецов из Москвы всего было десять детей. Восемь из них отобрала опека из-за невыполнения обязанностей.

«Старшему ребенку Татьяны и Михаила Боровых 16 лет, он и его семеро братьев-сестер (младшему 2) воспитываются в интернате», — сообщает telegram-канал Mash. Еще два восьмимесячных близнеца жили с родителями, пока родственники не обнаружили их голодными в грязной квартире.

При этом родители отказались признавать свою вину. «Я кормила. Ну как вам доказать, что я детей кормила?», — говорит мать во время допроса. Видео передает telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Сообщается о возбуждении уголовного дела по ст. 156, 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы. Ранее стало известно, что в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии доставлены 8-месячные близнецы. Младенцев не кормили долгое время. По информации правоохранителей, родителей обнаружили пьяными в доме на улице Плеханова.