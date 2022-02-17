МОК не хотел, чтобы Валиева участвовала в Олимпиаде

18 февраля 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Международный олимпийский комитет не хотел, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в Играх после того, как она сдала положительную допинг-пробу. Об этом заявил президент МОК Томас Бах. «Мы пошли в суд, потому что не хотели, чтобы Валиева участвовала (в Олимпиаде после известия о положительном допинг-тесте). И мы проиграли суд, но надо уважать закон. Если не будем уважать, не будет международного спорта», — передает слова Баха РИА «Новости». Он также отметил, что комитет решил не проводить медальную церемонию. Ранее в организме Валиевой обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК заявил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. 15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе. Она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогу двух программ Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали.