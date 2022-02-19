19 февраля 2022

Президент Сербии Вучич предрек мировой коллапс из-за США и России

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Фото. Пермь., флаг сербии, флаг пермской области
Введение санкций Запада против России приведет к мировому коллапсу, считает Александр Вучич Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Конфликт США, Евросоюза и России приведет к мировому коллапсу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Если произойдет что-либо между американцами и русскими на мировом уровне и европейцами и они скажут, что вводим все возможные санкции и закрываем все, что поступает из России, что мы в этом случае делаем с нефтью?», — сказал Александр Вучич агентству Танюг, передает ТАСС. Он отметил, что Россия является одной из пяти самых крупных мировых стран-производителей зерна, потому меры, принятые против нее, приведут к «полному коллапсу мира».

По его словам, Сербия закачала максимальное количество топлива в хранилища, но запасов не хватит даже на месяц. Также страна запаслась основными продуктами питания в таком количестве, что граждане Сербии не останутся голодными при любом варианте развития событий, добавил он. Вучич выразил надежду на то, что все же ничего не произойдет, однако отметил, что Сербия готова держаться в случае ограничения России.

Ранее сообщалось, что в НАТО намерены ввести жесткие экономические санкции в отношении России, если она «вторгнется» на Украину, однако военного ответа не планируется. В Евросоюзе рассказали о характере новых санкций против РФ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ уже готовится к полномасштабному «вторжению» на Украину.

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Конфликт США, Евросоюза и России приведет к мировому коллапсу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Если произойдет что-либо между американцами и русскими на мировом уровне и европейцами и они скажут, что вводим все возможные санкции и закрываем все, что поступает из России, что мы в этом случае делаем с нефтью?», — сказал Александр Вучич агентству Танюг, передает ТАСС. Он отметил, что Россия является одной из пяти самых крупных мировых стран-производителей зерна, потому меры, принятые против нее, приведут к «полному коллапсу мира». По его словам, Сербия закачала максимальное количество топлива в хранилища, но запасов не хватит даже на месяц. Также страна запаслась основными продуктами питания в таком количестве, что граждане Сербии не останутся голодными при любом варианте развития событий, добавил он. Вучич выразил надежду на то, что все же ничего не произойдет, однако отметил, что Сербия готова держаться в случае ограничения России. Ранее сообщалось, что в НАТО намерены ввести жесткие экономические санкции в отношении России, если она «вторгнется» на Украину, однако военного ответа не планируется. В Евросоюзе рассказали о характере новых санкций против РФ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ уже готовится к полномасштабному «вторжению» на Украину.
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