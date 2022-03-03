В России станет сложнее наказывать за налоговые преступления

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Возбуждать уголовное дело будут только материалам ФНС о возможном наличии налогового преступления Фото:

Правительство РФ предложило ограничить возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Так кабмин планирует повысить устойчивость экономики и поддержать бизнес.

«Статью 140 [УПК РФ] дополнить частью первой следующего содержания: „Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.2 Уголовного кодекса РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела“», — сообщается в документе, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности.

В telegram-канале правительства РФ отмечено, что так власти намерены снизить нагрузку на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций. Новый законопроект стал частью комплексных мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские IT-компании смогут в течение трех лет не платить налог на прибыль. Кроме того, их освободят от проверок контрольными органами, а сотрудников таких фирм — от обязательной службы в армии, передает телеканал 360. До этого Мишустин анонсировал создание оперативного штаба создание оперативного штаба по противодействию санкциям. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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Правительство РФ предложило ограничить возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Так кабмин планирует повысить устойчивость экономики и поддержать бизнес. «Статью 140 [УПК РФ] дополнить частью первой следующего содержания: „Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.2 Уголовного кодекса РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела“», — сообщается в документе, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности. В telegram-канале правительства РФ отмечено, что так власти намерены снизить нагрузку на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций. Новый законопроект стал частью комплексных мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские IT-компании смогут в течение трех лет не платить налог на прибыль. Кроме того, их освободят от проверок контрольными органами, а сотрудников таких фирм — от обязательной службы в армии, передает телеканал 360. До этого Мишустин анонсировал создание оперативного штаба создание оперативного штаба по противодействию санкциям. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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