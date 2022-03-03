В России станет сложнее наказывать за налоговые преступления

03 марта 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Возбуждать уголовное дело будут только материалам ФНС о возможном наличии налогового преступления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство РФ предложило ограничить возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Так кабмин планирует повысить устойчивость экономики и поддержать бизнес. «Статью 140 [УПК РФ] дополнить частью первой следующего содержания: „Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.2 Уголовного кодекса РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела“», — сообщается в документе, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности. В telegram-канале правительства РФ отмечено, что так власти намерены снизить нагрузку на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций. Новый законопроект стал частью комплексных мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские IT-компании смогут в течение трех лет не платить налог на прибыль. Кроме того, их освободят от проверок контрольными органами, а сотрудников таких фирм — от обязательной службы в армии, передает телеканал 360. До этого Мишустин анонсировал создание оперативного штаба создание оперативного штаба по противодействию санкциям. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ предложило ограничить возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Так кабмин планирует повысить устойчивость экономики и поддержать бизнес. «Статью 140 [УПК РФ] дополнить частью первой следующего содержания: „Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.2 Уголовного кодекса РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела“», — сообщается в документе, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности. В telegram-канале правительства РФ отмечено, что так власти намерены снизить нагрузку на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций. Новый законопроект стал частью комплексных мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские IT-компании смогут в течение трех лет не платить налог на прибыль. Кроме того, их освободят от проверок контрольными органами, а сотрудников таких фирм — от обязательной службы в армии, передает телеканал 360. До этого Мишустин анонсировал создание оперативного штаба создание оперативного штаба по противодействию санкциям. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.