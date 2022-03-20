НАТО разворачивает в Словакии новую систему ПВО

Подразделения НАТО прибыли в Словакию для развертывания системы ПВО Фото: mil.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Словакии начинается процесс развертывания системы ПВО Patriot прибывшими подразделениями НАТО. Об этом сообщил глава минобороны Словакии Ярослав Надь.

«В Словакию начали прибывать подразделения, которые будут заниматься развертыванием системы ПВО Patriot, этот процесс продолжится в следующие дни. Этот комплекс будет временно размещен на авиабазе Слиач (в центральной части республики)», — цитирует главу минобороны Словакии РИА «Новости».

Повышение активности НАТО в странах Восточной Европы началось после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, целью которой стала защита мирного населения Донбасса и прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима. Глава государства напомнил, что против людей в Донбассе было организовано множество карательных военных операций: жители подвергались систематическим обстрелам и ударам авиации. Вооруженные силы России наносят удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в непосредственной близости от границ государств-членов НАТО, не задевая их территорию. Примером тому служит ракетный удар по Яворовскому полигону в 25 км от польской границы, где проходили военную подготовку и боевое слаживание иностранные наемники.