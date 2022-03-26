Посетивший Мариуполь итальянский журналист раскритиковал Запад. «Вы потеряли связь с реальностью»

27 марта 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Итальянский журналист раскритиковал Запад после поездки в Мариуполь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итальянский журналист Джорджио Бьянки, побывавший в Мариуполе, обратился к своему президенту Серджо Маттарелле с осуждением проводимой страной политики. Мужчина раскритиковал антироссийские санкции Запада, вводимые на фоне спецоперации, а также поддержал действия президента РФ Владимира Путина. «Это сумасшедший мир, где вы потеряли связь с реальностью. Вы туфтой воюете против танков и бомб, Россия назад не будет отступать. Она не проигрывает, она выигрывает», — передает слова Бянки телеканал «Звезда». В своем обращении журналист резко осудил антироссийские санкции Запада, назвав их «абсурдными», и выступил в поддержу Путина. «В эти дни годовщина разрушения Белграда вице-премьером Маттареллой, премьер-министром коммунистом Д’Алема. Если Путин преступник, то Буш отец и сын, Обама, Блэр, Клинтон, Маттарелла — преступники», — отметил корреспондент Во время поездки в украинский Мариуполь, как рассказывает мужчина, ему удалось поговорить с местными жителями, которые жаловались на то, что им приходилось находиться в подвале, быть под обстрелами неонацистских батальонов. «Они опустошали квартиры, чтобы спустить людей вниз, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять. Это неонацистские батальоны. Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об „СС“, книги о Муссолини», — подчеркнул Бьянки. Говоря об Украине, итальянец отметил, что это «государство, которое перестало быть демократическим в 2014 году в результате неонацистского переворота». Журналист обвинил и нынешнего президента страны Владимира Зеленского, подчеркнув, что в его словах и обещаниях «нет истины». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, пояснял глава государства. Ранее в СМИ появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. .

Итальянский журналист Джорджио Бьянки, побывавший в Мариуполе, обратился к своему президенту Серджо Маттарелле с осуждением проводимой страной политики. Мужчина раскритиковал антироссийские санкции Запада, вводимые на фоне спецоперации, а также поддержал действия президента РФ Владимира Путина. «Это сумасшедший мир, где вы потеряли связь с реальностью. Вы туфтой воюете против танков и бомб, Россия назад не будет отступать. Она не проигрывает, она выигрывает», — передает слова Бянки телеканал «Звезда». В своем обращении журналист резко осудил антироссийские санкции Запада, назвав их «абсурдными», и выступил в поддержу Путина. «В эти дни годовщина разрушения Белграда вице-премьером Маттареллой, премьер-министром коммунистом Д’Алема. Если Путин преступник, то Буш отец и сын, Обама, Блэр, Клинтон, Маттарелла — преступники», — отметил корреспондент Во время поездки в украинский Мариуполь, как рассказывает мужчина, ему удалось поговорить с местными жителями, которые жаловались на то, что им приходилось находиться в подвале, быть под обстрелами неонацистских батальонов. «Они опустошали квартиры, чтобы спустить людей вниз, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять. Это неонацистские батальоны. Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об „СС“, книги о Муссолини», — подчеркнул Бьянки. Говоря об Украине, итальянец отметил, что это «государство, которое перестало быть демократическим в 2014 году в результате неонацистского переворота». Журналист обвинил и нынешнего президента страны Владимира Зеленского, подчеркнув, что в его словах и обещаниях «нет истины». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, пояснял глава государства. Ранее в СМИ появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. .