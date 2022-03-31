США и ряд стран ЕС обсудили новые санкции против РФ и Белоруссии

Представители США и стран ЕС считают, что Китай должен перестать сотрудничать с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители США, Франции, Германии, Италии и Великобритании обсудили введение новых санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Замгоссекретаря Венди Шерман сегодня провела беседу с представителями МИД Франции, Германии, Италии и Британии с целью обсуждения будущих мер по привлечению России и Белоруссии за проведение спецоперации на Украине, говорится в заявлении Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа. «[Поднимался вопрос] необходимости для всех стран, включая Китайскую Народную Республику, воздерживаться от оказания материальной поддержки России», — добавил он.

Отмечается, что дипломаты обсудили ухудшение гуманитарной ситуации на Украине и влияние спецоперации на глобальную продовольственную безопасность. Венди Шерман подтвердила, что США поддерживают «дипломатические усилия Украины по достижению прекращения огня», добавил Прайс.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам