На Украине арестуют всех мужчин, сбежавших во время спецоперации

08 апреля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

На Украине задержат всех возвращающихся мужчин, заявил Алексей Данилов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всех мужчин, сбежавших из Украины после начала спецоперации России, будут задерживать при возвращении в страну. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Всех мужчин, покинувших территорию Украины после начала боевых действий, будут задерживать при возвращении, заявил Алексей Данилов, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Им придется объяснить, где и как им удалось пересечь границу», — уточнил глава СНБО. Им придется отчитаться перед правоохранительными органами, через какой пункт они выехали из страны и на основании каких законов, уточнил Данилов. Кроме того, он подчеркнул, что все сбежавшие мужчины были зафиксированы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Ранее в Верховную раду внесли законопроект, устанавливающий ответственность для тех, кто незаконно покинул территорию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всех мужчин, сбежавших из Украины после начала спецоперации России, будут задерживать при возвращении в страну. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Всех мужчин, покинувших территорию Украины после начала боевых действий, будут задерживать при возвращении, заявил Алексей Данилов, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Им придется объяснить, где и как им удалось пересечь границу», — уточнил глава СНБО. Им придется отчитаться перед правоохранительными органами, через какой пункт они выехали из страны и на основании каких законов, уточнил Данилов. Кроме того, он подчеркнул, что все сбежавшие мужчины были зафиксированы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Ранее в Верховную раду внесли законопроект, устанавливающий ответственность для тех, кто незаконно покинул территорию Украины.