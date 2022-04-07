07 апреля 2022

На Украине арестуют всех мужчин, сбежавших во время спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдаты
На Украине задержат всех возвращающихся мужчин, заявил Алексей Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всех мужчин, сбежавших из Украины после начала спецоперации России, будут задерживать при возвращении в страну. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Всех мужчин, покинувших территорию Украины после начала боевых действий, будут задерживать при возвращении, заявил Алексей Данилов, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Им придется объяснить, где и как им удалось пересечь границу», — уточнил глава СНБО.

Им придется отчитаться перед правоохранительными органами, через какой пункт они выехали из страны и на основании каких законов, уточнил Данилов. Кроме того, он подчеркнул, что все сбежавшие мужчины были зафиксированы.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Ранее в Верховную раду внесли законопроект, устанавливающий ответственность для тех, кто незаконно покинул территорию Украины.

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Всех мужчин, сбежавших из Украины после начала спецоперации России, будут задерживать при возвращении в страну. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Всех мужчин, покинувших территорию Украины после начала боевых действий, будут задерживать при возвращении, заявил Алексей Данилов, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Им придется объяснить, где и как им удалось пересечь границу», — уточнил глава СНБО. Им придется отчитаться перед правоохранительными органами, через какой пункт они выехали из страны и на основании каких законов, уточнил Данилов. Кроме того, он подчеркнул, что все сбежавшие мужчины были зафиксированы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Ранее в Верховную раду внесли законопроект, устанавливающий ответственность для тех, кто незаконно покинул территорию Украины.
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