Лавров: призывы Борреля к войне «меняют правила игры»

Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Заявления Борреля по ситуации на Украине из ряда вон выходящие — или у него что-то личное, или он ляпнул. Его слова, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры», — передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Ранее Боррель заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться военным путем и сражение должно быть «выиграно на поле боя». По словам главы евродипломатии, Украине выделили на поставки оружия 500 млн евро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Борреля и предложила переименовать Евросоюз в «Отдел экономических сношений НАТО», передает «Царьград».
На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.
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Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Заявления Борреля по ситуации на Украине из ряда вон выходящие — или у него что-то личное, или он ляпнул. Его слова, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры», — передает РИА «Новости» слова Лаврова. Ранее Боррель заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться военным путем и сражение должно быть «выиграно на поле боя». По словам главы евродипломатии, Украине выделили на поставки оружия 500 млн евро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Борреля и предложила переименовать Евросоюз в «Отдел экономических сношений НАТО», передает «Царьград». На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.