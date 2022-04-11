Лавров: призывы Борреля к войне «меняют правила игры»

11 апреля 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров назвал заявления Борреля по Украине из ряда вон выходящими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Заявления Борреля по ситуации на Украине из ряда вон выходящие — или у него что-то личное, или он ляпнул. Его слова, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры», — передает РИА «Новости» слова Лаврова. Ранее Боррель заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться военным путем и сражение должно быть «выиграно на поле боя». По словам главы евродипломатии, Украине выделили на поставки оружия 500 млн евро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Борреля и предложила переименовать Евросоюз в «Отдел экономических сношений НАТО», передает «Царьград». На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Заявления Борреля по ситуации на Украине из ряда вон выходящие — или у него что-то личное, или он ляпнул. Его слова, где он призывает поменять дипломатию на военное решение конфликта, существенно меняют правила игры», — передает РИА «Новости» слова Лаврова. Ранее Боррель заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться военным путем и сражение должно быть «выиграно на поле боя». По словам главы евродипломатии, Украине выделили на поставки оружия 500 млн евро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Борреля и предложила переименовать Евросоюз в «Отдел экономических сношений НАТО», передает «Царьград». На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.