Роскомнадзор заблокировал сайт французского радио

В России ограничили работу сайта радио RFI
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI. Об этом сообщается в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.
Согласно данным сервиса, сайт радио RFI внесли в список заблокированных ресурсов. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ.
Сегодня также был заблокирован русскоязычный сайт издания The Moscow Times. Соответствующий приказ также отдала Генпрокуратура.
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