Роскомнадзор заблокировал сайт французского радио

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В России ограничили работу сайта радио RFI Фото:

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI. Об этом сообщается в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.

Согласно данным сервиса, сайт радио RFI внесли в список заблокированных ресурсов. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ.

Сегодня также был заблокирован русскоязычный сайт издания The Moscow Times. Соответствующий приказ также отдала Генпрокуратура.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI. Об этом сообщается в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам. Согласно данным сервиса, сайт радио RFI внесли в список заблокированных ресурсов. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ. Сегодня также был заблокирован русскоязычный сайт издания The Moscow Times. Соответствующий приказ также отдала Генпрокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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