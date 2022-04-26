В Zara опровергли информацию о возвращении магазинов в РФ

26 апреля 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бренд Zara, ранее заявивший о приостановке своей деятельности на российском рынке, опроверг информацию о возобновлении раборты магазинов в стране. Об этом сообщили на горячей линии компании. «Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — передает РИА «Новости». При этом 26 апреля появилось расписание работы магазинов в нескольких городах России. Судя по нему, Zara должна открыться в ТРК в субботу, 30 апреля. Магазины испанской компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) объявили о приостановке работы в российских ТЦ из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом сотрудникам магазинов никто не говорил о закрытии — по их словам они получили эту информацию из СМИ. Тем не менее, зарплату они получали в размере 2/3 от оклада. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бренд Zara, ранее заявивший о приостановке своей деятельности на российском рынке, опроверг информацию о возобновлении раборты магазинов в стране. Об этом сообщили на горячей линии компании. «Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — передает РИА «Новости». При этом 26 апреля появилось расписание работы магазинов в нескольких городах России. Судя по нему, Zara должна открыться в ТРК в субботу, 30 апреля. Магазины испанской компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) объявили о приостановке работы в российских ТЦ из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом сотрудникам магазинов никто не говорил о закрытии — по их словам они получили эту информацию из СМИ. Тем не менее, зарплату они получали в размере 2/3 от оклада.