Киберэксперт назвал новую угрозу использования VPN-сервисов

Данные, которые передаются через VPN-сервис, могут быть доступны его провайдеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Данные пользователя, которые передаются с использованием VPN-сервиса, могут быть доступны провайдеру этой частной сети. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский.

«Есть такой момент, что сам VPN-сервис может быть скомпрометирован и станет источником уязвимости. Это значит, что данные, которые передаются с использованием этого VPN-сервиса, становятся доступны провайдеру VPN-сервиса. Но тут нужна оговорка, что большая часть интернет-трафика зашифрована. А во-вторых, если вы используете VPN для того, чтобы заходить в Facebook (запрещен в РФ и принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), как правило, вашим аккаунтам ничего не угрожает», — сказал Алексей Раевский.

IT-специалист отметил, что уже на многих популярных сайтах используются защищенные протоколы. «Все сервисы, например, mail.ru или „ВКонтакте“, используют защищенный протокол SSL или TLS. Этот протокол обеспечивает защиту, передаваемых в процессе данных. Если вы даже подключились к Wi-Fi в какой-то непонятной кафешке и не доверяете провайдеру, все равно провайдер не сможет расшифровать этот трафик и перехватить информацию, которая передается», — уточнил собеседник агентства.

В марте 2022 года председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Однако как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, российские законодатели не разрабатывают мер по ответственности за использование VPN-сервисов.

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