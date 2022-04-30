США планируют упростить въезд в страну для части россиян

Американские власти хотят упростить въезд в страну российским специалистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство США хочет переманить российских специалистов путем смягчения визовых требований для ученых. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Джо Байден хочет облегчить переезд в США высокопоставленных россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством. Для этого в стране смягчат визовые требования», — сообщает Bloomberg.

Идея, включенная в дополнительный запрос Конгрессу, предлагает отменить правило, что российские специалисты должны иметь текущего работодателя. Схемой смогут воспользоваться магистры или доктора наук.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным шагом, который необходим для защиты жителей Донбасса от геноцида. В США и Евросоюзе осудили это решение и ввели против России новые санкции. На фоне спецоперации в Европе также началась волна русофобии, коснувшаяся и российских ученых. В частности, европейские журналы начали отказывать ученым из РФ в публикации научных статей. В МИД РФ заявили, что нынешняя русофобия напоминает откровенный расизм.