Врач: из-за кондиционера можно заразиться болезнью легионеров

Микроорганизм легионелла, который чаще всего размножается в фильтрах загрязненного кондиционера, может привести к тяжелой болезни. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Перевалова.
«Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или „омикроном“. На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла, которая приводит к болезни легионеров», — объяснила в интервью радио Sputnik Ольга Перевалова.
Врач считает, что лучшая профилактика легионеллеза — регулярная чистка фильтров кондиционера. Это также касается и тех устройств, которые расположены в автомобилях.
Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что выспаться в жару без кондиционера помогут плотные шторы и мокрые простыни на окнах. Они увлажнят воздух и снизят температуру в помещении.
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Микроорганизм легионелла, который чаще всего размножается в фильтрах загрязненного кондиционера, может привести к тяжелой болезни. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Перевалова. «Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или „омикроном“. На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла, которая приводит к болезни легионеров», — объяснила в интервью радио Sputnik Ольга Перевалова. Врач считает, что лучшая профилактика легионеллеза — регулярная чистка фильтров кондиционера. Это также касается и тех устройств, которые расположены в автомобилях. Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что выспаться в жару без кондиционера помогут плотные шторы и мокрые простыни на окнах. Они увлажнят воздух и снизят температуру в помещении.