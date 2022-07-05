Врач: из-за кондиционера можно заразиться болезнью легионеров

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Врач предупредила о серьезном заболевании из-за кондиционеров в офисе Фото:

Микроорганизм легионелла, который чаще всего размножается в фильтрах загрязненного кондиционера, может привести к тяжелой болезни. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Перевалова.

«Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или „омикроном“. На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла, которая приводит к болезни легионеров», — объяснила в интервью радио Sputnik Ольга Перевалова.

Врач считает, что лучшая профилактика легионеллеза — регулярная чистка фильтров кондиционера. Это также касается и тех устройств, которые расположены в автомобилях.

Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что выспаться в жару без кондиционера помогут плотные шторы и мокрые простыни на окнах. Они увлажнят воздух и снизят температуру в помещении.

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Микроорганизм легионелла, который чаще всего размножается в фильтрах загрязненного кондиционера, может привести к тяжелой болезни. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Перевалова. «Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или „омикроном“. На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла, которая приводит к болезни легионеров», — объяснила в интервью радио Sputnik Ольга Перевалова. Врач считает, что лучшая профилактика легионеллеза — регулярная чистка фильтров кондиционера. Это также касается и тех устройств, которые расположены в автомобилях. Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что выспаться в жару без кондиционера помогут плотные шторы и мокрые простыни на окнах. Они увлажнят воздух и снизят температуру в помещении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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