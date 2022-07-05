Врач: из-за кондиционера можно заразиться болезнью легионеров

Врач предупредила о серьезном заболевании из-за кондиционеров в офисе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Микроорганизм легионелла, который чаще всего размножается в фильтрах загрязненного кондиционера, может привести к тяжелой болезни. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Перевалова.

«Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или „омикроном“. На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла, которая приводит к болезни легионеров», — объяснила в интервью радио Sputnik Ольга Перевалова.

Врач считает, что лучшая профилактика легионеллеза — регулярная чистка фильтров кондиционера. Это также касается и тех устройств, которые расположены в автомобилях.

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