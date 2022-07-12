Минфин заинтересовался расходами госкомпаний

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Минфин хочет проверить госкомпании на необоснованные расходы Фото:

Министерство финансов РФ намерено провести оценку необоснованных расходов государственных компаний. Об этом сообщает на официальном сайте министерства.

«Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения. Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность, в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относиться траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее правительство РФ обязало государственные компании направлять 50% прибыли на дивиденды, пишет RT. В правительстве заявили, что данная мера сделает более прогнозируемыми поступления в казну и повысит их прозрачность.

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Министерство финансов РФ намерено провести оценку необоснованных расходов государственных компаний. Об этом сообщает на официальном сайте министерства. «Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения. Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность, в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относиться траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее», — говорится в сообщении Минфина. Ранее правительство РФ обязало государственные компании направлять 50% прибыли на дивиденды, пишет RT. В правительстве заявили, что данная мера сделает более прогнозируемыми поступления в казну и повысит их прозрачность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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