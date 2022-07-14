Путин подписал закон о выплате пенсий мигрантам из Таджикистана

Путин подписал договор с Таджикистаном для выплат пенсий и пособий гражданам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения с Таджикистаном. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Предметом договора являются страховые пенсии, накопительная пенсия, иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии, социальное пособие на погребение», — сообщается на сайте Кремля. Договор был подписан в 2021 году в Душанбе.

Он основан на желании «углублять дружественные отношения и развивать сотрудничество в области пенсионного обеспечения». Ранее Россия вышла из договора о пенсионных гарантиях граждан СНГ, согласно которому РФ не выплачивает пенсии бывшим гражданам СССР, живущим в соседних государствах. Это решение вступило в силу с конца июня.