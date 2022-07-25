На Украину доставили британские гаубицы L119

25 июля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Буксируемые гаубицы L119 поступили в распоряжение ВСУ (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину доставили британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров. Точное количество доставленных гаубиц не уточняется. «Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км», — сообщает агентство «Страна». Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.

На Украину доставили британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров. Точное количество доставленных гаубиц не уточняется. «Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км», — сообщает агентство «Страна». Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.