На Украину доставили британские гаубицы L119

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НАТО. Москва, нато, nato
Буксируемые гаубицы L119 поступили в распоряжение ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украину доставили британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров. Точное количество доставленных гаубиц не уточняется.

«Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км», — сообщает агентство «Страна».

Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.

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На Украину доставили британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров. Точное количество доставленных гаубиц не уточняется. «Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км», — сообщает агентство «Страна». Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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