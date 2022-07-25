Путин утвердил новый праздник в России

25 июля 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Путин выбрал дату для празднования Дня среднего профессионального образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2022 года в России будет ежегодно отмечаться День среднего профессионального образования 2 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «В целях развития популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.



С 2022 года в России будет ежегодно отмечаться День среднего профессионального образования 2 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «В целях развития популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.