Медведев впервые высказался про скандал с удаленным постом

Поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «проявлением информационной войны» взлом своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте». Ранее на его странице появился провокационный пост в котором было сказано, что «Северный Казахстан — это искусственное государство».

«Это проявление информационной войны, но поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, а виновные не останутся безнаказанными. Вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС достаточно, но такого удовольствия мы им не доставим», — сказал Медведев в беседе с РИА «Новости».

Ранее на личной странице Медведева «ВКонтакте» ненадолго появился пост, в котором от имени политика говорилось, что Россия «готова воссоздать СССР», а страны СНГ являются «искусственными государствами». Пост был оперативно удален, после чего помощники Медведева сообщили, что его аккаунт был взломан.