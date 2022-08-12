В СФ оценили планы Украины по строительству завода Bayraktar

Сенатор Цеков заявил, что Россия не допустит строительства на Украине завода BayraktarФото: miliman/pickupimage.com
Россия не даст Украине завершить строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на территории Украины, потому что на Украине идет специальная военная операция. Как можно построить с учетом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами? Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого», — отреагировал российский сенатор на начало работ по возведению предприятия, передает «Лента.ру».
О том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников, стало известно 8 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что строительство завода на Украине только «продлит страдания граждан этой страны».
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Россия не даст Украине завершить строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на территории Украины, потому что на Украине идет специальная военная операция. Как можно построить с учетом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами? Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого», — отреагировал российский сенатор на начало работ по возведению предприятия, передает «Лента.ру». О том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников, стало известно 8 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что строительство завода на Украине только «продлит страдания граждан этой страны».