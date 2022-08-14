В Ереване выросло число жертв взрыва в торговом центре

15 августа 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

При взрыве в ТЦ в Ереване погибли пять человек (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось, из-под завалов извлекли тела пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. «Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <…> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — написал представитель МЧС Армении в соцсетях. Ранее на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» в Еревене произошел взрыв. МЧС Армении сообщал, что при ЧП погиб человек.

Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось, из-под завалов извлекли тела пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. «Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <…> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — написал представитель МЧС Армении в соцсетях. Ранее на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» в Еревене произошел взрыв. МЧС Армении сообщал, что при ЧП погиб человек.