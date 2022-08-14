14 августа 2022

В Ереване выросло число жертв взрыва в торговом центре

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При взрыве в ТЦ в Ереване погибли пять человек (архивное фото) Фото:

Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось, из-под завалов извлекли тела пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <…> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — написал представитель МЧС Армении в соцсетях.

Ранее на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» в Еревене произошел взрыв. МЧС Армении сообщал, что при ЧП погиб человек.

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Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось, из-под завалов извлекли тела пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. «Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <…> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — написал представитель МЧС Армении в соцсетях. Ранее на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» в Еревене произошел взрыв. МЧС Армении сообщал, что при ЧП погиб человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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