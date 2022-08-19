Националисты показательно расстреляли сто солдат ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, правый сектор, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, ветераны всу, ветераны боевых действий украины
Солдат ВСУ показательно расстреляли за попытку бежать с поля боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военных из 58-й мотопехотной бригады ВСУ, которые бежали под ударами российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские военные разгромили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Уды 14 августа. В результаты бежавших солдат показательно расстреляли. «Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования „Кракен“ показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — сообщили в Минобороны.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом армии РФ являются удары по вооружению и инфраструктуре украинских военных и националистов.

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Боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военных из 58-й мотопехотной бригады ВСУ, которые бежали под ударами российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Российские военные разгромили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Уды 14 августа. В результаты бежавших солдат показательно расстреляли. «Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования „Кракен“ показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — сообщили в Минобороны. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом армии РФ являются удары по вооружению и инфраструктуре украинских военных и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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