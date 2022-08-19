Националисты показательно расстреляли сто солдат ВСУ

19 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ показательно расстреляли за попытку бежать с поля боя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военных из 58-й мотопехотной бригады ВСУ, которые бежали под ударами российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Российские военные разгромили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Уды 14 августа. В результаты бежавших солдат показательно расстреляли. «Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования „Кракен“ показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — сообщили в Минобороны. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом армии РФ являются удары по вооружению и инфраструктуре украинских военных и националистов.

Боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военных из 58-й мотопехотной бригады ВСУ, которые бежали под ударами российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Российские военные разгромили 58-ю мотопехотную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Уды 14 августа. В результаты бежавших солдат показательно расстреляли. «Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования „Кракен“ показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — сообщили в Минобороны. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом армии РФ являются удары по вооружению и инфраструктуре украинских военных и националистов.