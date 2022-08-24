РФ и Беларусь взаимно признали сертификаты о вакцинации от COVID

Власти России и Белоруссии приняли решение взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение Минздрава РФ, согласованное с МИДом РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Так, в соглашении будет прописано, что власти обязуются не применять ковидные ограничения в отношении владельцев сертификатов о вакцинации, выданных на территориях обеих стран.
1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения. 16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.
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