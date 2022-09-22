На Западе призвали захватить российские нефтяные заводы, чтобы спасти Европу от кризиса

22 сентября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

На Западе назвали выгодным «захват» российских нефтяных заводов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Италию призывают к национализации нефтяных заводов страны, которые принадлежат российским нефтяным кампаниям. Об этом сообщает Bloomberg. «На прошлой неделе Германия взяла под свой контроль долю России в ключевых нефтеперерабатывающих заводах. Поскольку Европейский союз готовится к запрету на морской импорт сырой нефти из России, Италия должна последовать его примеру», — сказано в статье издания. В материале сообщается о том, что в Италии присутствует угроза закрытия двух нефтяных заводов, принадлежащих России. Этот факт угрожает потерей возможности удовлетворения трети всей потребности Италии в нефти. Помимо этого, завод предоставляет более 1000 рабочих мест. Из-за того, что владельцу итальянских заводов компании «Лукойл» вскоре закроется возможность закупать российское сырье для переработки на своих НПЗ из-за запрета морских поставок российской нефти в Евросоюз, заводы могут закрыться. Ранее стало известно, что США, страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря. По словам бывшего американского президента Дональда Трампа, из-за сокращения поставок энергоносителей из России Германия может «остаться без страны», передает RT.

Италию призывают к национализации нефтяных заводов страны, которые принадлежат российским нефтяным кампаниям. Об этом сообщает Bloomberg. «На прошлой неделе Германия взяла под свой контроль долю России в ключевых нефтеперерабатывающих заводах. Поскольку Европейский союз готовится к запрету на морской импорт сырой нефти из России, Италия должна последовать его примеру», — сказано в статье издания. В материале сообщается о том, что в Италии присутствует угроза закрытия двух нефтяных заводов, принадлежащих России. Этот факт угрожает потерей возможности удовлетворения трети всей потребности Италии в нефти. Помимо этого, завод предоставляет более 1000 рабочих мест. Из-за того, что владельцу итальянских заводов компании «Лукойл» вскоре закроется возможность закупать российское сырье для переработки на своих НПЗ из-за запрета морских поставок российской нефти в Евросоюз, заводы могут закрыться. Ранее стало известно, что США, страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря. По словам бывшего американского президента Дональда Трампа, из-за сокращения поставок энергоносителей из России Германия может «остаться без страны», передает RT.