В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

Власти Полтавской, Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областей объявили воздушную тревогу

19 октября 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Сразу в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу Фото: elements.envato.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сразу в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о ней также распространили местные власти в соцсетях. Так, воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Одесской областях. Также известно, что ее объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях. Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

Сразу в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о ней также распространили местные власти в соцсетях. Так, воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Одесской областях. Также известно, что ее объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях. Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.