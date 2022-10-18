В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

Сразу в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сразу в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о ней также распространили местные власти в соцсетях.
Так, воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Одесской областях. Также известно, что ее объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях.
Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер