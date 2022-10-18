18 октября 2022

В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

Власти Полтавской, Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областей объявили воздушную тревогу
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Сразу в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сразу в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о ней также распространили местные власти в соцсетях.

Так, воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Одесской областях. Также известно, что ее объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

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Сразу в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о ней также распространили местные власти в соцсетях. Так, воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Одесской областях. Также известно, что ее объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях. Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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