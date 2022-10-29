29 октября 2022

Россия дополнила список недружественных стран и территорий

Правительство РФ добавило в список недружественных стран 11 Британских территорий
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Согласно сообщению российского правительства, недружественными признаны территории Бермуд Фото:

Правительство России дополнило список недружественных стран и территорий, включив в него 11 Британских территорий. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Таким образом, список недружественных России стран пополнился Бермудами, Британской антарктической территорией, Британской территорией в Индийском океане, островами Кайман, Фолклендскими островами, Монтсерратом, островами Питкэрн, островами Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южной Георгией, а также Южными Сандвичевыми островами, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

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Правительство России дополнило список недружественных стран и территорий, включив в него 11 Британских территорий. Об этом сообщается на сайте правительства России. «В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Таким образом, список недружественных России стран пополнился Бермудами, Британской антарктической территорией, Британской территорией в Индийском океане, островами Кайман, Фолклендскими островами, Монтсерратом, островами Питкэрн, островами Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южной Георгией, а также Южными Сандвичевыми островами, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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