Россия дополнила список недружественных стран и территорий

Правительство РФ добавило в список недружественных стран 11 Британских территорий

30 октября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Согласно сообщению российского правительства, недружественными признаны территории Бермуд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России дополнило список недружественных стран и территорий, включив в него 11 Британских территорий. Об этом сообщается на сайте правительства России. «В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Таким образом, список недружественных России стран пополнился Бермудами, Британской антарктической территорией, Британской территорией в Индийском океане, островами Кайман, Фолклендскими островами, Монтсерратом, островами Питкэрн, островами Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южной Георгией, а также Южными Сандвичевыми островами, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Правительство России дополнило список недружественных стран и территорий, включив в него 11 Британских территорий. Об этом сообщается на сайте правительства России. «В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Таким образом, список недружественных России стран пополнился Бермудами, Британской антарктической территорией, Британской территорией в Индийском океане, островами Кайман, Фолклендскими островами, Монтсерратом, островами Питкэрн, островами Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южной Георгией, а также Южными Сандвичевыми островами, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.