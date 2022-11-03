03 ноября 2022

В Турции нашли способ разрешить газовый кризис в Европе

Представитель президента Турции: Европа получит российский газ через газовый хаб в Турции
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Европа может получить российский газ через Турцию Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», — сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk. По его словам, такой выход из ситуации окажется наиболее быстрым.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать газовый хаб. Он подчеркнул, что ему такая идея Путина очень понравилась.

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Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», — сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk. По его словам, такой выход из ситуации окажется наиболее быстрым. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать газовый хаб. Он подчеркнул, что ему такая идея Путина очень понравилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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