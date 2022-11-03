В Турции нашли способ разрешить газовый кризис в Европе

Представитель президента Турции: Европа получит российский газ через газовый хаб в Турции

04 ноября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Европа может получить российский газ через Турцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», — сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk. По его словам, такой выход из ситуации окажется наиболее быстрым. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать газовый хаб. Он подчеркнул, что ему такая идея Путина очень понравилась.

Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», — сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk. По его словам, такой выход из ситуации окажется наиболее быстрым. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать газовый хаб. Он подчеркнул, что ему такая идея Путина очень понравилась.