Медведев заявил о «трусости» Запада из-за провала «адских» санкций против РФ

31 января 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Россия получает все необходимое благодаря импортозамещению Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Странам Запада не хватает смелости для того, чтобы признать, что их санкции против РФ провалились. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их „адские“ санкции с треском провалились», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Политик отметил, что большую часть промышленной продукции удалось заменить российскими аналогами, а те товары, которых нет в РФ — азиатскими брендами. По его словам, успешно работает и параллельный импорт, благодаря которому Россия имеет доступ к товарам с Запада. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. Также многие зарубежные бренды ушли из РФ. В связи с этим российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о введении в стране «параллельного импорта» , напоминает Pravda.Ru. Также гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в 2023 году планируется завершить испытания российского двигателя ПД-8 для лайнеров Superjet, передает деловое издание «Взгляд». Изначально поставки двигателей из-за рубежа были также приостановлены в связи с антироссийскими ограничениями.

Странам Запада не хватает смелости для того, чтобы признать, что их санкции против РФ провалились. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их „адские“ санкции с треском провалились», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик отметил, что большую часть промышленной продукции удалось заменить российскими аналогами, а те товары, которых нет в РФ — азиатскими брендами. По его словам, успешно работает и параллельный импорт, благодаря которому Россия имеет доступ к товарам с Запада. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. Также многие зарубежные бренды ушли из РФ. В связи с этим российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о введении в стране «параллельного импорта», напоминает Pravda.Ru. Также гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в 2023 году планируется завершить испытания российского двигателя ПД-8 для лайнеров Superjet, передает деловое издание «Взгляд». Изначально поставки двигателей из-за рубежа были также приостановлены в связи с антироссийскими ограничениями.