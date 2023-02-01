В Подмосковье вспыхнул склад с пластиком

В подмосковном Нахабино загорелся склад с вторсырьем пластика, площадь пожара составляет 1400 квадратных метров. Пожар ликвидируют 37 человек. Об этом сообщили в подмосковном управлении МЧС.
«Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в подмосковном Нахабино. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение <…> на площади 700 квадратных метров. Сейчас площадь пожара составляет уже 1400 „квадратов“», — сообщили сотрудники МЧС, слова передает РЕН ТВ. Согласно заявлению, в ликвидации пожара участвуют 37 человек и 11 единиц техники.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Красногорске загорелся склад на 2100 квадратных метров. Согласно сообщению МЧС, внутри одноэтажного здания находились стройматериалы. В ведомстве не исключили возможности поджога.
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