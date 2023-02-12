Украина ограничит въезд в Бахмут: главное к вечеру 12 февраля

Въезд в Бахмут будет закрыт с 13 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские власти приняли решение закрыть въезд в Бахмут (Артемовск) с 13 февраля. Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мадяр». URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 февраля.
- Въезд в Бахмут будет закрыт с 13 февраля для жителей и журналистов. Украинский боец с позывным «Мадяр» заявил, что это является правильным решением, так как в городе сохраняется высокая степень опасности.
- Экс-президент Украины Петр Порошенко упрашивал президента России Владимира Путина забрать Донбасс, так как не хотел видеть этот регион в составе Украины. Об этом рассказал бывший украинский народный депутат Виктор Медведчук.
- По прогнозам бывшего американского разведчика, Россия выйдет из конфликта на Украине гораздо более сильной страной. Среди прочего, коллективный Запад совершил ошибку, позволив России ликвидировать неопределенность в сфере международной безопасности, сложившуюся с 1990-х годов.
- На предстоящей Генеральной ассамблеи ООН, которая будет посвящена годовщине начала спецоперации на Украине, есть риск того, что Запад постарается всячески навредить России. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, политики Запада могут организовать голосование по очередной антироссийской резолюции.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственный возможный выход Запада в конфликте на Украине, который заключается в покаянии в содеянном. Она добавила, что новые поставки оружия на Украину не помогут Западу одержать победу.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) планируют начать наступление в ближайшие недели или месяцы. Полковник британской армии в отставке Ричард Кемп также рассказал, что аналогичные планы есть и у украинского руководства.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора. Поселок находится недалеко от Бахмута, вокруг которого, как отметил основатель ЧВК Евгений Пригожин, не наблюдаются какие-либо спецподразделения, которые могли бы помешать военнослужащим «Вагнера» взять этот город.
- ВСУ в Донбассе начали использовать новый вид мин. Украинские солдаты устанавливают такие мины путем их разбрасывания с помощью кассетных боеприпасов.
- На Украине происходит набор самых обученных украинских бойцов на создание двух корпусов. Об этом рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.
- ВС РФ продолжают успешно уничтожать производственные и ремонтные мощности ВСУ. В ходе ракетного удара в Харькова оказались уничтоженными цеха сборки бронетанковой техники украинской армии, сообщает Пятый канал.
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