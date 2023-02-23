Политолог Хельфенштейн раскрыл, почему Путин отказался от военного сотрудничества с США

Политолог Хельфенштейн: Вашингтон вынудил Путина приостановить действие ДСНВ

24 февраля 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Вашингтон вынудил Путина приостановить действие ДСНВ, считает эксперт Хельфенштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки вынудили Россию приостановить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил бывший руководитель внешнеполитических связей администрации президента Венесуэлы, доктор политологии Серхио Родригес Хельфенштейн. «Они загоняли Россию в угол, чтобы она приняла это решение. Договор СНВ установил механизм аудита, работы американских экспертов в России и россиян, которые должны были ездить с инспекциями в США», — сказал Родригес в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что более года Вашингтон не дает визы российским специалистам, но требует от России участия в реализации договора. «Это абсурд — я тебя в дом не пущу, а вы обязаны пустить меня в свой. Полный бред», — констатировал эксперт. По его мнению, такое решение России связано не с конфликтом на Украине, а с намерением США нарушить соглашение. «Четыре года назад президент США Дональд Трамп вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и никому не было дела», — высказался он. Политолог считает, что власти США ненормально отреагировали на решение России приостановить договор ДСНВ. «Мне кажется неадекватным то, как все рвут на себе волосы из-за российского шага, а четыре года назад молчали при столь же прискорбном решении», — констатировал Хельфенштейн. Ранее Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановке участия РФ в ДСНВ. Позже Госдума рассмотрела и приняла единогласно проект закона. «Нам хотят нанести стратегическое поражение и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — сказал Путин в обращении к парламентариям, передает ФАН. Позже президент США Джо Байден назвал решение РФ «ошибкой», но отметил, что Вашингтон не теряет надежду на то, что страны решат этот вопрос в дальнейшем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты Америки вынудили Россию приостановить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил бывший руководитель внешнеполитических связей администрации президента Венесуэлы, доктор политологии Серхио Родригес Хельфенштейн. «Они загоняли Россию в угол, чтобы она приняла это решение. Договор СНВ установил механизм аудита, работы американских экспертов в России и россиян, которые должны были ездить с инспекциями в США», — сказал Родригес в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что более года Вашингтон не дает визы российским специалистам, но требует от России участия в реализации договора. «Это абсурд — я тебя в дом не пущу, а вы обязаны пустить меня в свой. Полный бред», — констатировал эксперт. По его мнению, такое решение России связано не с конфликтом на Украине, а с намерением США нарушить соглашение. «Четыре года назад президент США Дональд Трамп вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и никому не было дела», — высказался он. Политолог считает, что власти США ненормально отреагировали на решение России приостановить договор ДСНВ. «Мне кажется неадекватным то, как все рвут на себе волосы из-за российского шага, а четыре года назад молчали при столь же прискорбном решении», — констатировал Хельфенштейн. Ранее Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановке участия РФ в ДСНВ. Позже Госдума рассмотрела и приняла единогласно проект закона. «Нам хотят нанести стратегическое поражение и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — сказал Путин в обращении к парламентариям, передает ФАН. Позже президент США Джо Байден назвал решение РФ «ошибкой», но отметил, что Вашингтон не теряет надежду на то, что страны решат этот вопрос в дальнейшем.