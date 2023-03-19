19 марта 2023

Депутат ГД Миронов вступил за придание ЧВК официального статуса

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По словам депутата, легализация ЧВК — это неминуемый процесс Фото:

В России необходимо признать и закрепить законодательно существование частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«Мы убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Необходимо признать их существование, закрепить это на законодательном уровне. <…> Легализация таких структур — это неминуемый процесс», — заявил Миронов. Его слова передает РИА Новости.

Депутат отметил, что при помощи законодательного урегулирования статуса ЧВК у бойцов появится желание принять более активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом. Также официальный статус поможет в отстаивании интересов России в зоне спецоперации.

Ранее в Кремле ЧВК «Вагнер» назвали добровольческим формированием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на ЧВК будет распространяться штраф за дискредитацию добровольцев.

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В России необходимо признать и закрепить законодательно существование частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. «Мы убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Необходимо признать их существование, закрепить это на законодательном уровне. <…> Легализация таких структур — это неминуемый процесс», — заявил Миронов. Его слова передает РИА Новости. Депутат отметил, что при помощи законодательного урегулирования статуса ЧВК у бойцов появится желание принять более активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом. Также официальный статус поможет в отстаивании интересов России в зоне спецоперации. Ранее в Кремле ЧВК «Вагнер» назвали добровольческим формированием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на ЧВК будет распространяться штраф за дискредитацию добровольцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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