Депутат ГД Миронов вступил за придание ЧВК официального статуса

В России необходимо признать и закрепить законодательно существование частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
«Мы убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Необходимо признать их существование, закрепить это на законодательном уровне. <…> Легализация таких структур — это неминуемый процесс», — заявил Миронов. Его слова передает РИА Новости.
Депутат отметил, что при помощи законодательного урегулирования статуса ЧВК у бойцов появится желание принять более активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом. Также официальный статус поможет в отстаивании интересов России в зоне спецоперации.
Ранее в Кремле ЧВК «Вагнер» назвали добровольческим формированием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на ЧВК будет распространяться штраф за дискредитацию добровольцев.
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