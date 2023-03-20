Путин поручил МВД решить проблемы жителей новых регионов РФ в кратчайшие сроки

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин призвал незамедлительно решить проблемы граждан из новых регионов РФ Фото:
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Необходимо как можно скорее решить проблемы граждан из новых регионов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел (МВД).

«Подчеркну, каждый гражданин, живущий в этих [новых российских] регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД. Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — заявил Владимир Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

В ходе спецоперации к российской территории были присоединены новые регионы, среди которых ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее российский лидер говорил, что жители новых территорий должны почувствовать все преимущества от вхождения в состав РФ, напоминает RT. Также сообщалось, что Путин поручил предоставить этим гражданам компенсации за утраченное в ходе спецоперации жилье, пишет РАПСИ.

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Необходимо как можно скорее решить проблемы граждан из новых регионов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел (МВД). «Подчеркну, каждый гражданин, живущий в этих [новых российских] регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД. Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — заявил Владимир Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». В ходе спецоперации к российской территории были присоединены новые регионы, среди которых ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее российский лидер говорил, что жители новых территорий должны почувствовать все преимущества от вхождения в состав РФ, напоминает RT. Также сообщалось, что Путин поручил предоставить этим гражданам компенсации за утраченное в ходе спецоперации жилье, пишет РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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