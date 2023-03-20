Евродепутат раскрыл, почему Украина важна для США

Депутат Европарламента Мик Уоллес: Украина служит пешкой в прокси-войне США
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Украинцы гибнут в конфликте из-за интересов США, заявил Мик Уоллес Фото:

Украина является лишь пешкой для обслуживания интересов США. Такое мнение высказал депутат Европарламента Мик Уоллес.

«К сожалению, Украина — лишь пешка в империалистической прокси-войне, которую ведут США и НАТО, преследуя свои интересы», — заявил политик в своем twitter-аккаунте. Там же он добавил, что из-за этого менее привилегированные украинцы гибнут без всякой причины.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц призвал американского президента Джо Байдена не втягивать США в конфликт на Украине, передает RT. По его совам, президент должен прекратить военную помощь Киеву, прежде чем погибнут простые американцы. Мик Уоллес тоже обвинял Запад и НАТО в конфликте на Украине, передает «Царьград». Депутат высказывал мнение, что расширение Североатлантического альянса заложило основу украинского конфликта.

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Украина является лишь пешкой для обслуживания интересов США. Такое мнение высказал депутат Европарламента Мик Уоллес. «К сожалению, Украина — лишь пешка в империалистической прокси-войне, которую ведут США и НАТО, преследуя свои интересы», — заявил политик в своем twitter-аккаунте. Там же он добавил, что из-за этого менее привилегированные украинцы гибнут без всякой причины. Ранее конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц призвал американского президента Джо Байдена не втягивать США в конфликт на Украине, передает RT. По его совам, президент должен прекратить военную помощь Киеву, прежде чем погибнут простые американцы. Мик Уоллес тоже обвинял Запад и НАТО в конфликте на Украине, передает «Царьград». Депутат высказывал мнение, что расширение Североатлантического альянса заложило основу украинского конфликта.
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