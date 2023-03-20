На заводе Дегтярева рассказали о винтовке, способной вывести из строя танк

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Винтовка «Корд» способна вывести из строя танк, заявил Виталий Природин Фото:

Крупнокалиберная снайперская винтовка «Корд» способна вывести из строя танк. Об этом заявил начальник контрольно-испытательной станции завода имени Дегтярева в Коврове Виталий Природин.

«В принципе можно бороться не с самим танком, а с навесным оборудованием. С прицелами, повторюсь, навесное оборудование какое-то — это вполне ей по силам, выводить из строя, соответственно танк будет ослеплен», — рассказал Виталий Природин телеканалу «Звезда».

По словам Природина, в создании винтовки конструкторам помог опыт производства крупнокалиберного пулемета с таким же названием. Тем не менее многое пришлось придумывать с нуля, заключил начальник контрольно-испытательной станции.

Снайперская винтовка «Корд», благодаря компоновочной схеме «булл-пап», имеет длину 1 420 миллиметров. Также оружие способно поразить легкобронированную технику.

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Крупнокалиберная снайперская винтовка «Корд» способна вывести из строя танк. Об этом заявил начальник контрольно-испытательной станции завода имени Дегтярева в Коврове Виталий Природин. «В принципе можно бороться не с самим танком, а с навесным оборудованием. С прицелами, повторюсь, навесное оборудование какое-то — это вполне ей по силам, выводить из строя, соответственно танк будет ослеплен», — рассказал Виталий Природин телеканалу «Звезда». По словам Природина, в создании винтовки конструкторам помог опыт производства крупнокалиберного пулемета с таким же названием. Тем не менее многое пришлось придумывать с нуля, заключил начальник контрольно-испытательной станции. Снайперская винтовка «Корд», благодаря компоновочной схеме «булл-пап», имеет длину 1 420 миллиметров. Также оружие способно поразить легкобронированную технику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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