На заводе Дегтярева рассказали о винтовке, способной вывести из строя танк

Крупнокалиберная снайперская винтовка «Корд» способна вывести из строя танк. Об этом заявил начальник контрольно-испытательной станции завода имени Дегтярева в Коврове Виталий Природин.
«В принципе можно бороться не с самим танком, а с навесным оборудованием. С прицелами, повторюсь, навесное оборудование какое-то — это вполне ей по силам, выводить из строя, соответственно танк будет ослеплен», — рассказал Виталий Природин телеканалу «Звезда».
По словам Природина, в создании винтовки конструкторам помог опыт производства крупнокалиберного пулемета с таким же названием. Тем не менее многое пришлось придумывать с нуля, заключил начальник контрольно-испытательной станции.
Снайперская винтовка «Корд», благодаря компоновочной схеме «булл-пап», имеет длину 1 420 миллиметров. Также оружие способно поразить легкобронированную технику.
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