20 марта 2023

Губернатор Калининградской области Алиханов отказался от iPhone

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Чиновник перешел с iPhone на Samsung Фото:
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выбрал вместо iPhone мобильный телефон компании Samsung. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

«Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», — сообщил Лысков РИА Новости.

Ранее стало известно, что чиновникам из внутриполитического блока администрации президента России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Это связано с соображениями безопасности, так как эти смартфоны американского производства являются более уязвимыми к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выбрал вместо iPhone мобильный телефон компании Samsung. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. «Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», — сообщил Лысков РИА Новости. Ранее стало известно, что чиновникам из внутриполитического блока администрации президента России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Это связано с соображениями безопасности, так как эти смартфоны американского производства являются более уязвимыми к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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