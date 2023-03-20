Губернатор Калининградской области Алиханов отказался от iPhone

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выбрал вместо iPhone мобильный телефон компании Samsung. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.
«Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», — сообщил Лысков РИА Новости.
Ранее стало известно, что чиновникам из внутриполитического блока администрации президента России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Это связано с соображениями безопасности, так как эти смартфоны американского производства являются более уязвимыми к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!