Губернатор Калининградской области Алиханов отказался от iPhone 21 марта 2023 в 00:29 Размер текста - 17 + Чиновник перешел с iPhone на Samsung Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выбрал вместо iPhone мобильный телефон компании Samsung. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. «Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», — сообщил Лысков РИА Новости. Ранее стало известно, что чиновникам из внутриполитического блока администрации президента России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Это связано с соображениями безопасности, так как эти смартфоны американского производства являются более уязвимыми к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выбрал вместо iPhone мобильный телефон компании Samsung. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. «Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», — сообщил Лысков РИА Новости. Ранее стало известно, что чиновникам из внутриполитического блока администрации президента России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Это связано с соображениями безопасности, так как эти смартфоны американского производства являются более уязвимыми к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям