Врач предупредил об опасности посещения бани

21 марта 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Высокая температура воздуха в банях опасна для беременных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врач-терапевт Георгий Сапего сообщил о том, каким людям противопоказано ходить в баню. Об этом рассказал врач-терапевт в интервью по радио. Температура бани очень опасна для беременных, ребенок может родиться без мозга. «Есть категории людей, которым посещать баню противопоказано, в частности, высокая температура воздуха опасна для беременных. В первые два месяца беременности будущий ребенок очень чувствителен к перегреву. У детей из-за этого неправильно формируется нервная система, поэтому ребенок может родиться без головного мозга.», — сказал врач Георгий Сапего в интервью радио Sputnik. По словам врача, подобное заболевание называют дефектами нервной трубки. Для этого достаточно увеличить температуру тела беременной женщины до 39 градусов. Потому разрешается сидеть в сухой сауне при 70 градусах только 20 минут, но не более. Ранее URA.RU писало, что людям очень важно получать достаточное количества витамина D зимой и весной, когда происходит всплеск заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Нехватка витамина может сильно сказаться на человеке, хотя его отсутствие бывает не заметным. Чтобы грамотно восполнить нехватку витамина D, необходимо сначала сдать лабораторный анализ крови и проверить уровень вещества в организме. Также может быть опасен для здоровья тунец. Концентрация ртути в нем порой в 10 тысяч раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врач-терапевт Георгий Сапего сообщил о том, каким людям противопоказано ходить в баню. Об этом рассказал врач-терапевт в интервью по радио. Температура бани очень опасна для беременных, ребенок может родиться без мозга. «Есть категории людей, которым посещать баню противопоказано, в частности, высокая температура воздуха опасна для беременных. В первые два месяца беременности будущий ребенок очень чувствителен к перегреву. У детей из-за этого неправильно формируется нервная система, поэтому ребенок может родиться без головного мозга.», — сказал врач Георгий Сапего в интервью радио Sputnik. По словам врача, подобное заболевание называют дефектами нервной трубки. Для этого достаточно увеличить температуру тела беременной женщины до 39 градусов. Потому разрешается сидеть в сухой сауне при 70 градусах только 20 минут, но не более. Ранее URA.RU писало, что людям очень важно получать достаточное количества витамина D зимой и весной, когда происходит всплеск заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Нехватка витамина может сильно сказаться на человеке, хотя его отсутствие бывает не заметным. Чтобы грамотно восполнить нехватку витамина D, необходимо сначала сдать лабораторный анализ крови и проверить уровень вещества в организме. Также может быть опасен для здоровья тунец. Концентрация ртути в нем порой в 10 тысяч раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.