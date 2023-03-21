Верховный суд РФ объяснил, когда сдача в плен грозит наказанием

Верховный суд России: добровольная сдача в плен будет грозить уголовным наказанием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, полигон еланский, тренировка на полигоне
Добровольная сдача в плен повлечет за собой уголовную ответственность Фото:

Добровольная сдача в плен при наличии возможности продолжения оказания сопротивления противнику будет квалифицироваться как преступление против военной службы. Такое разъяснение дали в Верховном суде России.

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — передает заявление Верховного суда РАПСИ. Там добавили, что если военнослужащий попадает в плен из-за невозможности оказания сопротивления ввиду какого-либо ранения, то такой факт не будет подпадать под наказание. Если же военнослужащий все же попал в плен, но предпринял действия для своего освобождения или возврата в расположение военной части, то это также повлияет на освобождение от уголовной ответственности. Переход на сторону противника и участие в боевых действиях против российской армии в составе иностранных военных подразделений будет квалифицироваться как государственная измена.

Если же факт сдачи в плен не понес за собой каких-либо негативных последствий против интересов службы или безопасности государства, то в данном случае последует оправдательный приговор по причине отсутствия состава преступления. При этом лица, совершившие подобные деяния, подпадают под дисциплинарную ответственность, отметили в Верховном суде. Также уголовной ответственности можно избежать, если последствия от совершенного преступления малозначительны и не нанесли существенного вреда государству.

Также в Верховном суде объяснили разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Там отметили, что ответственность за оставление места службы наступает по истечению определенного срока предоставленного для возвращения к месту ведения службы. Умыслом на дезертирство также считается подделка документов, которые могут свидетельствовать об отсрочке от призыва, устройстве на работу и иных фактов предоставляющих законное освобождение от военной службы.

Дезертирство является длящимся преступлением, которое прекращает свой действие с момента достижения обвиняемым возраста, при котором исполнение воинских обязанностей невозможно. Что касается призванных в рамках мобилизации, то для следующих лиц преступление длиться до того момента пока не будет объявлено о завершении периода мобилизации, либо не наступит предельный возраст пребывания в запасе. В Верховном суде также подчеркнули, что срок самовольного отсутствия на месте несения военной службы не может быть прекращен ни при каких обстоятельствах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Добровольная сдача в плен при наличии возможности продолжения оказания сопротивления противнику будет квалифицироваться как преступление против военной службы. Такое разъяснение дали в Верховном суде России. «Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — передает заявление Верховного суда РАПСИ. Там добавили, что если военнослужащий попадает в плен из-за невозможности оказания сопротивления ввиду какого-либо ранения, то такой факт не будет подпадать под наказание. Если же военнослужащий все же попал в плен, но предпринял действия для своего освобождения или возврата в расположение военной части, то это также повлияет на освобождение от уголовной ответственности. Переход на сторону противника и участие в боевых действиях против российской армии в составе иностранных военных подразделений будет квалифицироваться как государственная измена. Если же факт сдачи в плен не понес за собой каких-либо негативных последствий против интересов службы или безопасности государства, то в данном случае последует оправдательный приговор по причине отсутствия состава преступления. При этом лица, совершившие подобные деяния, подпадают под дисциплинарную ответственность, отметили в Верховном суде. Также уголовной ответственности можно избежать, если последствия от совершенного преступления малозначительны и не нанесли существенного вреда государству. Также в Верховном суде объяснили разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Там отметили, что ответственность за оставление места службы наступает по истечению определенного срока предоставленного для возвращения к месту ведения службы. Умыслом на дезертирство также считается подделка документов, которые могут свидетельствовать об отсрочке от призыва, устройстве на работу и иных фактов предоставляющих законное освобождение от военной службы. Дезертирство является длящимся преступлением, которое прекращает свой действие с момента достижения обвиняемым возраста, при котором исполнение воинских обязанностей невозможно. Что касается призванных в рамках мобилизации, то для следующих лиц преступление длиться до того момента пока не будет объявлено о завершении периода мобилизации, либо не наступит предельный возраст пребывания в запасе. В Верховном суде также подчеркнули, что срок самовольного отсутствия на месте несения военной службы не может быть прекращен ни при каких обстоятельствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...