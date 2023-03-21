Верховный суд РФ объяснил, когда сдача в плен грозит наказанием

Верховный суд России: добровольная сдача в плен будет грозить уголовным наказанием

21 марта 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Добровольная сдача в плен повлечет за собой уголовную ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Добровольная сдача в плен при наличии возможности продолжения оказания сопротивления противнику будет квалифицироваться как преступление против военной службы. Такое разъяснение дали в Верховном суде России. «Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — передает заявление Верховного суда РАПСИ. Там добавили, что если военнослужащий попадает в плен из-за невозможности оказания сопротивления ввиду какого-либо ранения, то такой факт не будет подпадать под наказание. Если же военнослужащий все же попал в плен, но предпринял действия для своего освобождения или возврата в расположение военной части, то это также повлияет на освобождение от уголовной ответственности. Переход на сторону противника и участие в боевых действиях против российской армии в составе иностранных военных подразделений будет квалифицироваться как государственная измена. Если же факт сдачи в плен не понес за собой каких-либо негативных последствий против интересов службы или безопасности государства, то в данном случае последует оправдательный приговор по причине отсутствия состава преступления. При этом лица, совершившие подобные деяния, подпадают под дисциплинарную ответственность, отметили в Верховном суде. Также уголовной ответственности можно избежать, если последствия от совершенного преступления малозначительны и не нанесли существенного вреда государству. Также в Верховном суде объяснили разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Там отметили, что ответственность за оставление места службы наступает по истечению определенного срока предоставленного для возвращения к месту ведения службы. Умыслом на дезертирство также считается подделка документов, которые могут свидетельствовать об отсрочке от призыва, устройстве на работу и иных фактов предоставляющих законное освобождение от военной службы. Дезертирство является длящимся преступлением, которое прекращает свой действие с момента достижения обвиняемым возраста, при котором исполнение воинских обязанностей невозможно. Что касается призванных в рамках мобилизации, то для следующих лиц преступление длиться до того момента пока не будет объявлено о завершении периода мобилизации, либо не наступит предельный возраст пребывания в запасе. В Верховном суде также подчеркнули, что срок самовольного отсутствия на месте несения военной службы не может быть прекращен ни при каких обстоятельствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добровольная сдача в плен при наличии возможности продолжения оказания сопротивления противнику будет квалифицироваться как преступление против военной службы. Такое разъяснение дали в Верховном суде России. «Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — передает заявление Верховного суда РАПСИ. Там добавили, что если военнослужащий попадает в плен из-за невозможности оказания сопротивления ввиду какого-либо ранения, то такой факт не будет подпадать под наказание. Если же военнослужащий все же попал в плен, но предпринял действия для своего освобождения или возврата в расположение военной части, то это также повлияет на освобождение от уголовной ответственности. Переход на сторону противника и участие в боевых действиях против российской армии в составе иностранных военных подразделений будет квалифицироваться как государственная измена. Если же факт сдачи в плен не понес за собой каких-либо негативных последствий против интересов службы или безопасности государства, то в данном случае последует оправдательный приговор по причине отсутствия состава преступления. При этом лица, совершившие подобные деяния, подпадают под дисциплинарную ответственность, отметили в Верховном суде. Также уголовной ответственности можно избежать, если последствия от совершенного преступления малозначительны и не нанесли существенного вреда государству. Также в Верховном суде объяснили разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Там отметили, что ответственность за оставление места службы наступает по истечению определенного срока предоставленного для возвращения к месту ведения службы. Умыслом на дезертирство также считается подделка документов, которые могут свидетельствовать об отсрочке от призыва, устройстве на работу и иных фактов предоставляющих законное освобождение от военной службы. Дезертирство является длящимся преступлением, которое прекращает свой действие с момента достижения обвиняемым возраста, при котором исполнение воинских обязанностей невозможно. Что касается призванных в рамках мобилизации, то для следующих лиц преступление длиться до того момента пока не будет объявлено о завершении периода мобилизации, либо не наступит предельный возраст пребывания в запасе. В Верховном суде также подчеркнули, что срок самовольного отсутствия на месте несения военной службы не может быть прекращен ни при каких обстоятельствах.