Мишустин: Россия будет выпускать по 100 самолетов в год

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мишустин михаил
Россия завершила испытания нового Sukhoi Superjet, сообщил Михаил Мишустин Фото:

С 2026 года Россия планирует выпускать по 100 отечественных самолетов ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой.

«В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год», — сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

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С 2026 года Россия планирует выпускать по 100 отечественных самолетов ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой. «В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год», — сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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