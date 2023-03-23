Мишустин: Россия будет выпускать по 100 самолетов в год

23 марта 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Россия завершила испытания нового Sukhoi Superjet, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2026 года Россия планирует выпускать по 100 отечественных самолетов ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой. «В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год», — сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

С 2026 года Россия планирует выпускать по 100 отечественных самолетов ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой. «В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год», — сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».