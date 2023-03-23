Дания пригласила оператора «Северного потока» поднять найденный рядом с газопроводом объект. Фото 24 марта 2023 в 05:02 Размер текста - 17 + Дания решила поднять найденный объект рядом с газопроводом Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Дания решила привлечь владельца газопровода «Северные потоки» Nord Stream 2 AG к поднятию на поверхность найденного рядом объекта. Работа будет произведена совместно с Министерством обороны страны. «Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», — отметили в DEA , уточнив, что ожидают ответ от компании. Известно, что объект имеет цилиндрическую форму. Его высота составляет около 40 см, а диаметр — 10 см. Не исключено, что объект является морским дымовым буем. Это будет дополнительно изучено, уточнили в Минобороны Дании. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля. Объект имеет цилиндрическую форму, около 40 см в высоту и 10 см в диаметре Фото: Датское энергетическое агентство (DEA) Дания решила привлечь владельца газопровода «Северные потоки» Nord Stream 2 AG к поднятию на поверхность найденного рядом объекта. Работа будет произведена совместно с Министерством обороны страны. «Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», — отметили в DEA, уточнив, что ожидают ответ от компании. Известно, что объект имеет цилиндрическую форму. Его высота составляет около 40 см, а диаметр — 10 см. Не исключено, что объект является морским дымовым буем. Это будет дополнительно изучено, уточнили в Минобороны Дании. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям