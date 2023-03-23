Дания решила привлечь владельца газопровода «Северные потоки» Nord Stream 2 AG к поднятию на поверхность найденного рядом объекта. Работа будет произведена совместно с Министерством обороны страны.
«Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», — отметили в
Известно, что объект имеет цилиндрическую форму. Его высота составляет около 40 см, а диаметр — 10 см. Не исключено, что объект является морским дымовым буем. Это будет дополнительно изучено, уточнили в Минобороны Дании.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля.
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