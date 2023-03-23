23 марта 2023

Дания пригласила оператора «Северного потока» поднять найденный рядом с газопроводом объект. Фото

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Дания решила поднять найденный объект рядом с газопроводом Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Дания решила привлечь владельца газопровода «Северные потоки» Nord Stream 2 AG к поднятию на поверхность найденного рядом объекта. Работа будет произведена совместно с Министерством обороны страны.

«Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», — отметили в DEA, уточнив, что ожидают ответ от компании.

Известно, что объект имеет цилиндрическую форму. Его высота составляет около 40 см, а диаметр — 10 см. Не исключено, что объект является морским дымовым буем. Это будет дополнительно изучено, уточнили в Минобороны Дании.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля.

Объект имеет цилиндрическую форму, около 40 см в высоту и 10 см в диаметре
Фото:

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Дания решила привлечь владельца газопровода «Северные потоки» Nord Stream 2 AG к поднятию на поверхность найденного рядом объекта. Работа будет произведена совместно с Министерством обороны страны. «Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», — отметили в DEA, уточнив, что ожидают ответ от компании. Известно, что объект имеет цилиндрическую форму. Его высота составляет около 40 см, а диаметр — 10 см. Не исключено, что объект является морским дымовым буем. Это будет дополнительно изучено, уточнили в Минобороны Дании. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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