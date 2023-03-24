Поляков призвали не ужинать, чтобы экономить электричество

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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, напряжение, подстанция, электричество
Поляков призывают экономить на электроэнергии Фото:

В Польше граждан призвали не греть ужин в микроволновке и не стирать вещи в вечернее время для улучшения энергетического баланса страны. Подобные советы публикует сайт www.energetycznykompas.pl.

Гражданам Польши порекомендовали готовить еду ночью, чтобы экономить на электроэнергии. «Вы включаете свет, телевизор, заряжаете телефон, начинаете стирку и так далее. Все это происходит одновременно в 15 миллионах польских домохозяйств, и внезапно… спрос на электроэнергию значительно возрастает», — объясняют необходимость экономии в публикации на сайте.

Ранее уже шла речь о недостатке электроэнергии в Польше. Причиной тому стал энергетический кризис на территории республики, напоминает деловое издание «Взгляд».

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В Польше граждан призвали не греть ужин в микроволновке и не стирать вещи в вечернее время для улучшения энергетического баланса страны. Подобные советы публикует сайт www.energetycznykompas.pl. Гражданам Польши порекомендовали готовить еду ночью, чтобы экономить на электроэнергии. «Вы включаете свет, телевизор, заряжаете телефон, начинаете стирку и так далее. Все это происходит одновременно в 15 миллионах польских домохозяйств, и внезапно… спрос на электроэнергию значительно возрастает», — объясняют необходимость экономии в публикации на сайте. Ранее уже шла речь о недостатке электроэнергии в Польше. Причиной тому стал энергетический кризис на территории республики, напоминает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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