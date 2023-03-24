Поляков призвали не ужинать, чтобы экономить электричество

В Польше граждан призвали не греть ужин в микроволновке и не стирать вещи в вечернее время для улучшения энергетического баланса страны. Подобные советы публикует сайт www.energetycznykompas.pl.
Гражданам Польши порекомендовали готовить еду ночью, чтобы экономить на электроэнергии. «Вы включаете свет, телевизор, заряжаете телефон, начинаете стирку и так далее. Все это происходит одновременно в 15 миллионах польских домохозяйств, и внезапно… спрос на электроэнергию значительно возрастает», — объясняют необходимость экономии в публикации на сайте.
Ранее уже шла речь о недостатке электроэнергии в Польше. Причиной тому стал энергетический кризис на территории республики, напоминает деловое издание «Взгляд».
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