Медведев разрешил критиковать российские власти

24 марта 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Критика в адрес российских военнослужащих аморальна и неуместна, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждане России могут и должны критиковать неэффективные действия властей. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его telegram-канале . Зампред Совбеза РФ уточнил, что критика в адрес российских военнослужащих аморальна. Он подчеркнул, что нелестные высказывания о солдатах, защищающих интересы государства, с определенных времен запрещены и являются уголовным преступлением.

Граждане России могут и должны критиковать неэффективные действия властей. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его telegram-канале. Зампред Совбеза РФ уточнил, что критика в адрес российских военнослужащих аморальна. Он подчеркнул, что нелестные высказывания о солдатах, защищающих интересы государства, с определенных времен запрещены и являются уголовным преступлением.