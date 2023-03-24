Медведев разрешил критиковать российские власти

Граждане России могут и должны критиковать неэффективные действия властей. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его
Зампред Совбеза РФ уточнил, что критика в адрес российских военнослужащих аморальна. Он подчеркнул, что нелестные высказывания о солдатах, защищающих интересы государства, с определенных времен запрещены и являются уголовным преступлением.
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