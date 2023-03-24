Медведев разрешил критиковать российские власти

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
Критика в адрес российских военнослужащих аморальна и неуместна, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Граждане России могут и должны критиковать неэффективные действия властей. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ уточнил, что критика в адрес российских военнослужащих аморальна. Он подчеркнул, что нелестные высказывания о солдатах, защищающих интересы государства, с определенных времен запрещены и являются уголовным преступлением.

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Граждане России могут и должны критиковать неэффективные действия властей. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его telegram-канале. Зампред Совбеза РФ уточнил, что критика в адрес российских военнослужащих аморальна. Он подчеркнул, что нелестные высказывания о солдатах, защищающих интересы государства, с определенных времен запрещены и являются уголовным преступлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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