Политолог Сатановский сравнил политику США с общением с бандитами и бомжами

24 марта 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Американские послы ведут себя, как «наглые засранцы», заявил Евгений Сатановский Фото: Ксения Сальникова © URA.RU От общения с бандитами не стоит ожидать культурного языка. Циничные заявления — нормальная практика для США. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. «Если вы имеете дело с бандитом, то не следует ожидать, что он будет с вами разговаривать языком культурного человека. Если вы имеете дело с бомжом, то это тоже в высшей мере странно», — заявил Сатановский в интервью Пятому каналу. Также он добавил, что американские послы «ведут себя, как наглые мерзавцы». Политолог пояснил, что подобную тактику общения у «заокеанских» политиков перенимает и Украина. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления США, передает RT. Она пояснила, что комментарии представителей США и ЕС поражают «лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов».

От общения с бандитами не стоит ожидать культурного языка. Циничные заявления — нормальная практика для США. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. «Если вы имеете дело с бандитом, то не следует ожидать, что он будет с вами разговаривать языком культурного человека. Если вы имеете дело с бомжом, то это тоже в высшей мере странно», — заявил Сатановский в интервью Пятому каналу. Также он добавил, что американские послы «ведут себя, как наглые мерзавцы». Политолог пояснил, что подобную тактику общения у «заокеанских» политиков перенимает и Украина. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления США, передает RT. Она пояснила, что комментарии представителей США и ЕС поражают «лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов».