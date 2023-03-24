Политолог Сатановский сравнил политику США с общением с бандитами и бомжами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Американские послы ведут себя, как «наглые засранцы», заявил Евгений Сатановский Фото:

От общения с бандитами не стоит ожидать культурного языка. Циничные заявления — нормальная практика для США. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

«Если вы имеете дело с бандитом, то не следует ожидать, что он будет с вами разговаривать языком культурного человека. Если вы имеете дело с бомжом, то это тоже в высшей мере странно», — заявил Сатановский в интервью Пятому каналу. Также он добавил, что американские послы «ведут себя, как наглые мерзавцы». Политолог пояснил, что подобную тактику общения у «заокеанских» политиков перенимает и Украина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления США, передает RT. Она пояснила, что комментарии представителей США и ЕС поражают «лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

От общения с бандитами не стоит ожидать культурного языка. Циничные заявления — нормальная практика для США. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. «Если вы имеете дело с бандитом, то не следует ожидать, что он будет с вами разговаривать языком культурного человека. Если вы имеете дело с бомжом, то это тоже в высшей мере странно», — заявил Сатановский в интервью Пятому каналу. Также он добавил, что американские послы «ведут себя, как наглые мерзавцы». Политолог пояснил, что подобную тактику общения у «заокеанских» политиков перенимает и Украина. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления США, передает RT. Она пояснила, что комментарии представителей США и ЕС поражают «лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...