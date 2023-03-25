Эрдоган одобрил экономическое решение Путина

Эрдоган позитивно оценил решение Путина о продлении зерновой сделки на 60 дней
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Эрдоган остался доволен продлением зерновой сделки со стороны России Фото:

Президент Турции Реджип Эрдоган одобрил решение президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку на 60 дней. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений», — говорится в сообщении. Лидеры стран также добились взаимопонимания по устранение барьеров для сельхозпродукции из России.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней. Она указала, что все стороны сделки были проинформированы об этом.

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Президент Турции Реджип Эрдоган одобрил решение президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку на 60 дней. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля. «Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений», — говорится в сообщении. Лидеры стран также добились взаимопонимания по устранение барьеров для сельхозпродукции из России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней. Она указала, что все стороны сделки были проинформированы об этом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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