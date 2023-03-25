Эрдоган одобрил экономическое решение Путина

Эрдоган остался доволен продлением зерновой сделки со стороны РоссииФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Турции Реджип Эрдоган одобрил решение президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку на 60 дней. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.
«Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений», — говорится в сообщении. Лидеры стран также добились взаимопонимания по устранение барьеров для сельхозпродукции из России.
Президент Турции Реджип Эрдоган одобрил решение президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку на 60 дней. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля. «Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений», — говорится в сообщении. Лидеры стран также добились взаимопонимания по устранение барьеров для сельхозпродукции из России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней. Она указала, что все стороны сделки были проинформированы об этом.