Захарова: Запад пренебрегает своими принципами в угоду Украине

25 марта 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

МВФ на ходу меняет принципы кредитования, заявила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный валютный фонд (МВФ) изменил своим принципам, предоставив кредит Украине, которая не имеет возможности выплатить все задолженности в срок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «МВФ решил сделать „исключение“ и изменить правила кредитования, чтобы продолжать вваливать в Украину деньги», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она подчеркнула, что ранее МВФ придерживался традиции предоставления кредитов странам, которые имеют четкий план выплаты задолженностей. Украинские власти не продемонстрировали признаков наличия такого плана, заключила Захарова. Ранее стало известно, что кредиторы Украины продлили до 2027 года приостановку обязательств по выплате задолженности, передает RT. Украинские власти также обращались с просьбами к кредиторам об отсрочке платежей из-за угрозы дефолта.

Международный валютный фонд (МВФ) изменил своим принципам, предоставив кредит Украине, которая не имеет возможности выплатить все задолженности в срок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «МВФ решил сделать „исключение“ и изменить правила кредитования, чтобы продолжать вваливать в Украину деньги», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ранее МВФ придерживался традиции предоставления кредитов странам, которые имеют четкий план выплаты задолженностей. Украинские власти не продемонстрировали признаков наличия такого плана, заключила Захарова. Ранее стало известно, что кредиторы Украины продлили до 2027 года приостановку обязательств по выплате задолженности, передает RT. Украинские власти также обращались с просьбами к кредиторам об отсрочке платежей из-за угрозы дефолта.