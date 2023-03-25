Украина не готова к контрнаступлению: главное к вечеру 25 марта

ВСУ испытывают дефицит артиллерии и танков, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает должного количества вооружения для начала контрнаступления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 марта.
- Зеленский заявил о невозможности начала украинского наступления из-за нехватки вооружения. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, украинский президент заявлениями о нехватке оружия манипулирует Западом для будущего отмывания денег на поставках вооружения.
- Названо самое опасное оружие Вооруженных сил России (ВС РФ). По мнению неназванного офицера ВСУ, им является тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня типа «Солнцепек».
- Украина не пойдет на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за выдачи, непризнанного Россией, Международным уголовным судом (МУС) ордера на его «арест». Об этом заявил Владимир Зеленский.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании более пяти тысяч заключенных после заключения контракта. Он добавил, что бывшие заключенные после возвращения с передовой начинают новую жизнь.
- Российские военкоматы необходимо «привести в чувство», так как они оказались совсем не готовы к началу специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что военкоматы нуждаются в более глубокой цифровизации.
- ВС РФ на на красно-лиманском, донецком и запорожском направлениях уничтожили свыше 310 украинских боевиков. Об этом Пятому каналу заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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