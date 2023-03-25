Украина не готова к контрнаступлению: главное к вечеру 25 марта

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ испытывают дефицит артиллерии и танков, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает должного количества вооружения для начала контрнаступления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 марта.

  • Зеленский заявил о невозможности начала украинского наступления из-за нехватки вооружения. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, украинский президент заявлениями о нехватке оружия манипулирует Западом для будущего отмывания денег на поставках вооружения.
  • Названо самое опасное оружие Вооруженных сил России (ВС РФ). По мнению неназванного офицера ВСУ, им является тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня типа «Солнцепек».
  • Украина не пойдет на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за выдачи, непризнанного Россией, Международным уголовным судом (МУС) ордера на его «арест». Об этом заявил Владимир Зеленский.
  • Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании более пяти тысяч заключенных после заключения контракта. Он добавил, что бывшие заключенные после возвращения с передовой начинают новую жизнь.
  • Российские военкоматы необходимо «привести в чувство», так как они оказались совсем не готовы к началу специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что военкоматы нуждаются в более глубокой цифровизации.
  • ВС РФ на на красно-лиманском, донецком и запорожском направлениях уничтожили свыше 310 украинских боевиков. Об этом Пятому каналу заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает должного количества вооружения для начала контрнаступления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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